Manon BONNET

A l'issue de mes formations et de mes stages / alternance, mon profil est composé de 4 points forts :



* La FORMATION : (EM Strasbourg Business School)

La formation "Management de la Supply Chain" ainsi que les certifications passées pendant l'année (Audit ASLOG, QRM et formation CPIM) m'apportent un bagage théorique sur les différents niveaux de la Supply Chain. L'alternance effectuée dans le cadre de ma dernière année de Master, appuie la formation en ajoutant le côté "pratique".



* EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

D'une part, durant mon alternance j'ai géré un projet de mise en place d'un outil IT d'amélioration continue, d'autre part mes missions actuelles me permettent de développer de nouvelles compétences en informatique et en logistique dans un environnement GMP. A cela s'ajoute la rédaction de procédure et la formation des nouveaux arrivants.



* UN PROFIL TOURNE VERS L'INTERNATIONAL :

Durant ma formation j'ai eu l'opportunité d'étudier en Amérique (San José State University), en Allemagne (Dortmund Fachhochschule), ainsi que de travailler en Allemagne.



* LANGUES ÉTRANGÈRES :

Mes études ainsi que mes expériences à l'international m'ont permis dacquérir un niveau opérationnel (C1) en Anglais et en Allemand.