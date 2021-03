Plus quun diplôme, cest mon expérience que je souhaite mettre en avant. À 21 ans, jai pris la décision de développer mes compétences en situation réelle par la création et la gestion dune entreprise que jai ensuite pilotée pendant 7 ans.



La gestion d'entreprise m'a beaucoup appris, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Depuis la fin de cette aventure, chaque nouvelle expérience acquise est venue renforcer mon bagage de compétences.



Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ces compétences et en développer de nouvelles. Je souhaite rejoindre une équipe avec laquelle je pourrai continuer à avancer, et contribuer sur le long terme.



N'hésitez pas à revenir vers moi si mon profil correspond à vos besoins et je ne manquerais pas de vous exposer plus en détail mon parcours. Je serai ravie d'étudier toute offre que vous seriez amené à me proposer.



A très vite !

Manon Bordes



Mes compétences :

Internet

Encaissement

Ciel Evolution

Sales Force

Wordpress

Bureautique

Prestashop

Microsoft Office

Microsoft Excel