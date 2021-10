Manon BOUQUIN

Lilloise de coeur de 25 ans & étudiante en communication



Après un Master en droit notarial obtenu en 2018, je me suis reconvertie dans la communication l'année dernière. Ce domaine m'apporte plus de liberté et de créativité. Eternelle rêveuse et grande passionnée, j'ai besoin de m'épanouir dans mon activité professionnelle et me donne toujours les moyens pour réussir.

Jai passé cette année mon BTS communication à distance en parallèle dune activité salariée. Soucieuse dapprendre continuellement, je suis maintenant en MBA Marketing et Communication, toujours à distance pour pouvoir travailler à côté et acquérir de l'expérience.



Je suis à la recherche dun poste (pas dalternance) dans la communication en tant que chef de projet junior, assistante chef de projet, rédactrice web ou bien community manager, idéalement sur Lille et ses alentours ou dans les Flandres.

Cela me permettrait de lier ma passion pour l'écriture, la gestion de projets, le digital, bien sûr la communication tout en continuant de me former et d'acquérir les compétences nécessaires pour mon parcours professionnel actuel et futur.



Nhésitez pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger !