Manon BURELLIER

Après avoir fait un DUT GEII pour acquérir des compétences dans de nombreux domaines, j'ai intégré l'ENSIL-ENSCI en spécialité Électroniques et Télécommunications pour approfondir mon apprentissage et découvrir le milieu professionnel grâce à divers stages en entreprise.



Passionnée d'automobile et par les énergies renouvelables, mon objectif serait de pouvoir allier deux de mes passions dans ma vie professionnelle.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage qui s'inscrit dans mon cursus de 4e année et à réaliser sur la période Mai-Juillet 2022.