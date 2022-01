Etudiante en IUT Sciences et Génie des matériaux à l'Université Savoie Mont Blanc.

Double Formation à l'école d'art ENAAI, je compte continuer à m'orienter dans une licence professionnelle dans le Design produit et Packaging innovants l'année prochaine.

Je continuerai avec un master à l'étranger autant que possible pour pouvoir étoffer mes compétences professionnelles et personnelles dans ce domaine.