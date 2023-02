Manon DRIGUET

À la suite d'un double master en audit et contrôle de gestion, j'ai poursuivi mon parcours en effectuant un mastère spécialisé en gestion de patrimoine financier. J'ai ensuite rejoint, depuis 2 ans et demie, le groupe Primonial pour mettre à profit mes compétences acquises.



Ma vocation est d'accompagner mes clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par l'organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d'allègement fiscal.



La qualité du service est au coeur de mes valeurs, à savoir, la proximité, la diversité de l'offre et l'intégrité.



L'indépendance du groupe Primonial et la richesse de son offre, développée par le groupe ou sélectionnée auprès des meilleurs fournisseurs, me permet de proposer à mes clients des solutions répondant précisément à leur situation et à leurs objectifs.



L'environnement financier et fiscal se complexifie sans cesse et leur situation familiale et professionnelle évolue.



C'est pourquoi je suis à leurs côtés, quels que soient le contexte et les configurations de marché.

Je suis leur partenaire patrimonial et j'inscris mon action dans la durée.



La confiance est au coeur de ma relation avec mes clients.



Pour les entreprises et associations, je propose une offre complète de solutions de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés aux chefs d'entreprises.



Je suis habilitée par l'ANACOFI-CIF, association professionnelle de Conseillers en Investissements Financiers et suis formée régulièrement aux évolutions juridiques, fiscales, des marchés et des produits.