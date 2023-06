Manon GROS

Mes compétences techniques :

Planification et suivi de tâches.

Organisation du travail et d'évènements.

Conception et pilotage dun dispositif de formation.

Réalisation de supports marketing et documentations techniques.

Evaluation des connaissances.

Accompagnement et volontariat pour des projets de service.

Prise de parole devant un public (présentiel et distanciel).



Mes compétences transverses :

Autonome et volontaire.

Empathie et bienveillance.

Capacité dadaptation et danalyse.

Rigueur et Respect des consignes.

Sens des responsabilités, du client et du résultat.

Volontaire et esprit d'équipe.