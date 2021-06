Manon GUITONNEAU

Récemment, j'ai eu l'opportunité de soutenir Pôle Emploi par un service civique. (8 mois en 2020)

Mes missions principales concernaient :

- l'accompagnement à l'utilisation des outils numériques

- aide à la création de CV et de lettre de motivation

- accueil physique

- analyse de la demande

- orientation vers les services compétents

- gestion de l'espace d'accueil

- informations de premier niveau

- scan et archivage de dossiers



En 2019 : AGENT DES ECOLES

- Assistance tout au long du repas le midi et des garderies

- Aide pour habiller les enfants

- Participation à la sécurité du jeune public

- Animation et innovation de jeux à l'extérieur

- Aménagement des locaux



En 2018 : Stage auprès de la direction - Résidence Autonomie les Belettes

- Projet d'amélioration du plan d'actions

- Réalisation de questionnaires dans le cadre d'un audit interne,

- Planification du projet par un diagramme de Gantt

- Etude et analyse des réponses obtenues et modélisation par différents graphiques

- Création dune charte de bientraitance sur Publisher pour les futurs stagiaires



Savoirs-être :

Adaptabilité

Ecoute

Patience

Rigueur

Organisation

Réactivité