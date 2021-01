Manon PEINE

Actuellement en première année à l'ISEG Strasbourg, j'apprends les bases du marketing et de la communication digitale pour y orienter ma carrière professionnelle.



Je suis pleine d'ambition. J'ai des projets plein la tête et j'ai une créativité plus que débordante.



Ma créativité et ma fibre artistique font ma force. Je suis compétente dans le dessin et la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je crée actuellement un site web de custom de sneakers (que je peins et réalise avec soins).



J'aime apprendre et découvrir de nouvelles langues et des nouvelles cultures. J'apprend de manière autodidacte le japonais.



"La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé" - Léon Trotsky



Pour me joindre:

peinemanon@gmail.com