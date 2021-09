Manon QUENTEL

Après avoir obtenu mon baccalauréat général économique et social avec mention, je me suis orientée vers un DUT GACO où je me suis totalement épanouie durant deux années. Ayant l'envie d'en apprendre toujours plus, j'ai décidé de continuer mon chemin avec un bachelor Responsable Commercial et Marketing. Afin d'acquérir le maximum de compétences et d'en apprendre davantage, j'ai décidé de passer le pas de l'alternance. C'est donc aux côtés de l'entreprise WIIM-IT que je débute cette nouvelle aventure.

Penchons-nous sur WIIM-IT :

- Nos métiers :

Protection de vos données

Gestion de projet délégué

Infrastructures INFOR M3

- Nos services :

Assistance technique

Services managés



manon@wiim-it.com