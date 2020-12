Manon RESTIER

J'ai eu une expérience d'un an à la Préfecture de la Drôme, au BRH, en tant qu'apprentie et eu plusieurs stages à réaliser durant mon BTS et mon BAC PRO. Ces expériences ont été fortes enrichissantes et m'ont permis d'acquérir diverses compétences dans le domaine administratif, que je souhaite mettre à profit sur un poste d'agent administratif.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Adaptabilité

Rigueur

Relations sociales

Esprit d'équipe

Rédaction

Bureautique

Classement

Archivage

Gestion du courrier

Accueil physique et téléphonique