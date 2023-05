Manon SIMON

Bonjour,



Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil !



Passionnée de communication et forte de mon expérience dans le monde de l'entreprise depuis 2018, j'aurais plaisir à intégrer une société partageant des valeurs similaires aux miennes, qui sont : le respect, la créativité, la franchise et la discipline.



Organisée et mature je fais preuve de sérieux dans ma vie professionnelle et personnelle. Le crossfit et la pole sont mes activités phares et me permettent de repousser mes limites et travailler ma discipline au quotidien.



Prochainement diplômée d'un master "Manager des stratégies marketing et communication" je suis impatiente de mettre mes compétences à votre service.



Au plaisir