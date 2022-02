Manou Lidwine Lynda ADIOYÉ (OSSIÉ)

Titulaire d'un Master en Management des Systèmes d'information avec des

connaissances en développement de logiciels, je possède des compétences dans la modélisation et loptimisation des processus.

Jai travaillé sur des missions de conseils pour le choix de solutions digitales adaptées, et d'assistance à la mise en place et gestion de système d'information.

Je suis à la recherche de nouveaux défis. Et je suis disposé à

acquérir de nouvelles compétences.