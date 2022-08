Manu CURET (MANU CURET)

PRESENTATION

Actuellement Directeur dEquipements et Responsable Associatif au sein du Cercle Paul Bert de Rennes Quartier de Maurepas, je souhaite mettre mes compétences managériales, mon engagement et mes valeurs au service dun projet porteur.



MES VALEURS

Bienveillance, Empathie, Esprit déquipe, Altruisme, Respect, Autonomie, Fédérateur, Formateur



C E N T R E S D ' I N T E R Ê T S

Bénévolat : Vice-Président du Tinténiac Combourg Handball Club, Vini Circus, Région Bretagne et Parisienne / Jeunesse et Sports

Rénovation : pierre, terre, paille, bois

Sports : badminton, voile, ski, randonnées