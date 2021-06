MANU RIABOY



Théorie musicale étudiée à l'école " Pro-Musica " (Vaucluse) .



Instruments pratiqués : Guitare, Percussions, Basse, Piano.



Enseigne la Guitare le Piano, l'éveil musical.



De 1982 à 2007 Manu RIABOY intervient en région PACA en tant qu'instrumentiste compositeur et arrangeur, dans des groupes de chanson française,

Musique Irlandaise(OZEGAN), Jazz Manouche, Chansons(Pourquoi pas, Akoustyl') , Bal trad, Musique Médiévale (VENTOURESCO... HAUVOY...)



Participe à de nombreux CD, enseigne le piano et la guitare, anime des ateliers percu ainsi qu'en création musicale pour des spectacles de théâtre et de danse présentés au Festival d'AVIGNON, expositions/vernissage de peinture (Alain BERTRAND) AVIGNON et à DIGNE(04),

exposition photographique présentée au festival d'ARLES, et spectacle musical pour enfants.



Installé depuis fin 2007 en Lorraine il est percussionniste remplaçant dans le groupe de musique médiévale "HAUVOY".



2008 :

Réalise la composition musicale du spectacle de marionnettes " Le Plus grand Petit KDO gros " écrit et interprété par ANNA D .



Rencontre l'Accordéoniste Guy MAZELIN avec lequel il forme le duo

BORDS DE MARNE swing jazz manouche musette, en tant que guitariste.



2009

Anime un atelier de musique dans un établissement médico-social de Neufchâteau.



2010

Formation M.A.O



2011

Participe a une formation de Soundpainting



2012

Bassiste du groupe "Potofeu" (Bluegrass, musique Irlandaise, chansons Françaises)



2013

Enseigne le piano, la guitare, l'éveil musical;



2014

Enseignement, guitare, piano chez Allegro musique

TAP École / Mairie de MAXEY SUR MEUSE (88630)

TAP École / Mairie de BULGNEVILLE (88140)



2015 à 2021

Groupe GREEN BEER musique Irlandaise

Groupe Trio POM Musique Folk,Trad

DREAM CATCHER Musique Irlandaise

Animation Atelier Musique Médiéval

BORDS DE MARNE SWING JAZZ MANOUCHE MUSETTE

Anime un atelier de musique dans un établissement médico-social de Neufchâteau (88)

Enseigne la Guitare, la Basse, le Piano, les Percussions , l'éveil musical;



Mes compétences :

Percussionniste

Guitariste

Musicien

Enseignement

Pédagogie

Création

Composition