Manuel CALDERA BRACHO

Scholarship holder of the French government for Linguistics studies (Maîtrise F.L.E. in Grenoble III and D.E.A Sciences du language in Nanterre, Paris X.).

Experienced three lingual teacher (English, French -Letters, F.L.E.- and Spanish: all levels and age group).

Institutes: ENSIIE, Groupe IRIS (ETS); Maison populaire de Montreuil, Relais Formation, Mairie de Fontenay-sous-Bois, etc.

Member of AVENPROF and FRAVEN (both associations in Venezuela).

4 year experience at UNESCO (Culture of Peace Program - CPP Database- and Translation, Terminology and Documentation division).



Mes compétences :

Linguis

Enseignement

Guide et interprète

Traduction

terminologie