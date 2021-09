Manuel EBERLE

Je suis Ingénieur de production avec 15 ans d'expérience dans le pilotage d'unités opérationnelles et dans le développement de projets.



Homme de terrain, ma disponibilité d'esprit m'a permis de développer mes compétences à travers divers domaines tels que :



- Le pilotage et l'optimisation d'unités de production,

- L'industrialisation et le développement de projets,

- L'ordonnancement et la gestion des flux.



Ingénieur parfaitement opérationnel et disposé a évoluer dans un contexte international, je reste ouvert à toute proposition me permettant d'exprimer mon potentiel.



Mes compétences :

SQL

PHP

Logistique industrielle

Ordonnancement

Industrie

Approvisionnement

Gestion Industrielle

MRP

Industrialisation

Production