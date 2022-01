Manuel JUROT

Nous vous informons de lévolution des activités au sein de la structure Laser-Jura Technologies Sarl dont les objectifs se veulent ambitieux et un gage pour lavenir.



En effet Laser-Jura Technologies Sarl, acteur majeur dans le domaine des micro-applications, se dote de nouvelles compétences et savoir-faire dans le domaine des applications moyenne et forte puissance telles que le soudage hybride ; le soudage de matériaux dissemblables, le soudage par rechargement, le soudage par conduction etc.









Mes compétences :

Conseil

Salle blanche

Welding