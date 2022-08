Manuel KLEINKLAUS

Ayant fait de l’assemblage de prototypes, participé au développement et par la suite aux testes sur banc dynamomètrique des prototypes de groupes motopropulseurs automobile, les choses de la vie m’ont amené à entrer dans la conduite des trains.



L’idéale pour continuer à m’épanouir serait d’allier ces deux grands domaines et de travailler dans le prototypage,le développement et le teste dans le milieu ferroviaire.





Mes compétences :

Automobile

Moteur thermique

Soudure

Prototypages et petites serie

Banc de tests et validation

Développement moteur compétition