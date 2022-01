Manuel MAJROUH

Ingénieur d'études en bioinformatique dans le domaine privé ou publique. Je suis passionné par l'étude des données appliquées aux secteurs de la santé et des biotechnologies.



Mes missions:



*Encadrer des projets de biologie structurale et de bioinformatique

*Analyser des images de complexes protéiques en cryo-microscopie électronique

*Concevoir des pipelines d'analyse de données bioinformatiques en Python

*Effectuer des analyses statistiques des résultats avec R

*Gérer des bases de données MySQL

*Présenter les résultats à mes pairs et à des chercheurs

*Effectuer la veille scientifique et technique en fonction du projet

*Travailler en anglais scientifique

*Travailler dans des environnements pluridisciplinaires



Mes atouts différenciateurs:



*Connaître les différents codes vestimentaires

*Savoir gérer un budget