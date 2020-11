Manuel MANUEL GAUTIER (GAUTIER)

J'exerce une fonction commerciale depuis plus de quinze ans et possède aujourd’hui une excellente culture technique sur l’ensemble des technologies et méthodes impliquées dans le fonctionnement d’un système d’information, ce qui me permet d'avoir une bonne compréhension des problématiques exposées et répondre aux attentes du client.

Possédant une maturité sur la qualification des projets informatiques, doté d’un excellent relationnel et d’un vrai tempérament de chasseur, ce seront autant d'atouts pour réussir un projet de croissance au sein d'une société de solutions digitales.

A l'aise en français comme en anglais.



• Des expériences professionnelles réussies en vente de services,

• Une forte capacité à convaincre,

• Un réseau de contacts large et solide,

• Une grande aisance relationnelle et d'un fort charisme naturel,

• Une capacité à négocier et conclure avec des dirigeants,

• Une grande autonomie,

• Un caractère persuasif et d'une bonne capacité à présenter et communiquer,

• Un excellente connaissance générale des environnements SI.



Mes compétences :

Business development

EDI