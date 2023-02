Instagram officiel: rmprodoffArray



RM Group est une société regroupant trois entreprises de secteurs différents : RM Prod pour la production et le management dartistes musicaux, Voyage Luxury pour lorganisation de voyages et mariages dans un lieu paradisiaque, et Identity Studio pour la communication et le marketing.



Le directeur général de RM Group, Manuel Raposo, en est également le créateur. Tout commença en 2009, lorsque ce dernier avait lancé sa propre marque de vêtements. Grâce à cette expérience en tant quauto-entrepreneur, Manuel Raposo fut amené à rencontrer des artistes de divers horizons.



Rencontres qui lui donnèrent envie de viser encore plus haut, en fondant une première société de management et dévènementiel autour de la musique. Cest un secteur que le patron connaît déjà bien, ayant été directeur de deux boîtes de nuit à Saint-Étienne et à Lyon.



Lencadrement des artistes ne se limitant pas à ce pôle de compétence, le projet sest ensuite ouvert au design graphique et au marketing, par la création dune agence de communication en 2016. Lannée suivante, une troisième entreprise consacrée aux voyages de rêve accessibles à tous a vu le jour.



Forts de cette diversité concernant leur(s) secteur(s) dactivités, Manuel Raposo et sa société RM Group ont pour objectif de proposer des services de qualité au plus grand nombre.