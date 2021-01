D'origine camerounais Ben Ndjock serge arthur manuel allias Manuel Taccini est né le 21 juillet 1995 à douala, mannequin et choégraphe des fashions show, son nom est devenu une reference dans le milieu industriel de la mode camerounaise manuel taccini. Manuel Taccini se dit influencé par les gandes pointures de la mode camerounaise tels que Dimitri kamga , Kathy mingele , Efathel amanda et christian moneze. A l'âge de 15 ans manuel taccini a pour inspiration l'art cinematographie , il commence son secondaire au college polyvalent de douala puis au lycee mongo joseph ou il est exclu pour indiscipline et continu ainsi au septentrion du cameroun ou il intègre une ecole de théatre durant 5 mois et se produit au cinema de garoua dans la pièce des "Misérable" .

Il retourne à douala en 2007 et entre au lycee de new bell , apres echec de son brevet, il decide de s'installer à Yaoundé la capitale du cameroun. Il intègre l' institut matamfen où il suit les cours jusquen classe de terminal A4esp.

Manuel Taccini s'interesse de plus en plus à ses etudes et est compté parmi les elites de son établissement il optient un tableau d'honneur en classe de 3eme avec une moyenne de 16.67 au rang de 1er de la classe.

Resident le quartier Tongolo - mballa2 de yaounde et faisant ses cours dans un centre commercial de la place manuel taccini tombe sur un scooter/booker de la mode Lukra Senomo qui lui fait subir une formation de pointe sur le metier artistique de Mannequin professionnel dans l'academie Best model academic situé à bastos au CCMC (centre culturel de la mode camerounaise) lors du concours de certification de l'intégration de l'industrie de la mode manuel taccini est parmi les 5 mannequins s'etant demarqué et porte le status de mannequin professionnel au cameroun. Dès lors manuel taccini signe dans la grande agence de mode Best Model Agency et participe a son primier fashion event " le festival des perles rares" de Ali Dio puis voit sa carrière profesionnelle s'aligner au rend d' international dans l'evenement africain "annual show fashion week" dès lors manuel taccini collabores avk des photographes de renomée international. Au mois d'octorbe il apparait pour la premiere fois dans le magazine mensuel Nyanga et ensuite Bilama, Ici magazine.

Manuel taccini devient pour sa generation un model à suivre et continu de travailler pour atteindre le sommet international.



Mes compétences :

Défilés prêt à

Défilé de mode de EPSM

Expositions plasticienne

Photo

Publicité

Cire

Detail

Bookeur

Directeur Artisque