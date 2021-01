Bienvenue dans mon univers



Les créations de Manuela Biocca sinscrivent dans le courant de la mode alternative (gothique, Victorienne, steampunk, romantique) pour mieux apporter à la mode contemporaine une touche délégance atypique tout en restant féminine et sophistiquée. Cest au sein dune garde-robe classique quelles révèleront toute leur splendeur, leur charme et ainsi feront ressortir la personnalité de chaque femme.



Manuela puise linspiration de ses collections dans les modes anciennes, lart, la littérature gothique, le rock, les cabinets de curiosités, le baroque, les légendes et les mystères et fait renaître lintérêt pour les accessoires que portaient les élégantes dautrefois : jupes, serre-tailles/corsets, chapeaux, accessoires pour les cheveux, bijoux de dentelle, ceintures, pochettes et sacs, guêtres et capes.



Lessence de la marque se situe dans le doux mélange de textures, contrastes et jeux de lumière : étoffes luxueuses, dentelles, bijoux et pierres fines sont les matières de prédilection de ses créations et sont choisies avec le plus grand soin.



La créatrice met un point dhonneur à ne proposer que des pièces uniques ou des éditions très limitées réalisées à la main grâce à son savoir-faire artisanal. Lattention portée aux détails, la qualité, la recherche dexcellence et de créativité sont ses maîtres mots. Elle désire présenter des accessoires de mode exclusifs et délivre avec chaque création un certificat dauthenticité numéroté à la manière des œuvres dart.



Début 2017, Manuela est récompensée pour son travail, sa persévérance, sa créativité et obtient le titre « artisan dart ». Ce titre accorde à une entreprise la reconnaissance de sa qualité professionnelle, cest-à-dire la maîtrise dun savoir-faire, de techniques et doutils traditionnels dans le but de créer des produits en pièce unique ou en petite série.



Si vous désirez quelle crée pour vous une commande personnalisée, sur mesure, elle mettra à votre service tout son savoir-faire et son conseil afin de finaliser votre projet ensemble. Plus quune création de mode, elle créera pour vous une création à votre image.



Plongez dans lunivers charmant, mystérieux, féminin et résolument anticonformiste de Manuela Biocca!



Mes compétences :

Édition

Luxe

Mode

SACS

Corset

Accessoires de mode

Fleurs artisanales