Manuella DI MATTEO

Burotech est un bureau d'études industrielles actif dans les secteurs de la mécanique, la tuyauterie, la chaudronnerie, l’électricité, l’automation, le génie civil, … Son core business est de fournir aux entreprises l’assistance et les ressources nécessaires pour concevoir, réaliser et mener à bonne fin leurs différents projets.



En tant que HR Manager, ma mission est de coordonner la mise en place des décisions stratégiques de l’entreprise en matière de ressources humaines:

- Recruter les jeunes “potentiels” et des plus expérimentés;

- Accompagner le développement des compétences;

- Mettre en place des procédures relatives à l'administration du personnel;

- Elaborer un programme de formation;

- Assurer la communication interne.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines