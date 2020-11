Etudiante en 5ème année d'école ingénieur, je me suis spécialisée dans le domaine "Innovation, Management, Textile". L'industrie du textile étant la deuxième la plus polluante au monde, je souhaiterais participer à l'évolution de celle-ci dans le bon sens, c'est-à-dire avec des valeurs responsables, éthiques. Cela me semble primordial aujourd'hui que les entreprises responsables prennent le dessus sur les enseignes favorisant la fast-fashion.