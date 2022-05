Marc AGUESSE

-- Webmaster / Responsable Communication / Prescripteur dans le domaine du cinéma d'animation --



Après des études en informatique, en communication visuelle et en webdesign, je me suis spécialisé dans la réalisation de sites internet à partir de 2003. J'ai tout d'abord travaillé en freelance pour divers clients, comme la DRASS d'Aquitaine ou des sociétés audiovisuelles telles que Sav! The World et Gri-Gri Productions. De 2007 à 2017, je fus le webmaster des Éditions Delcourt (bandes dessinées) puis du Groupe Delcourt, au sein du service marketing. De 2017 à 2022, je fus chargé de communication des studios d'animation Bobbypills & Bobby Prod.



Parallèlement à mon activité de webmaster, j'ai créé en 2000 le site Catsuka.com, site référence en matière d'information sur le cinéma d'animation, dont je suis l'unique responsable et rédacteur.

Catsuka est également une émission de télévision bimensuelle du même nom que j'ai réalisé pendant 8 ans pour la chaîne Nolife.

Catsuka est aussi une rubrique publiée dans les magazines Animeland puis Animascope.

En 2012, France Télévisions m'a engagé comme rédacteur en chef de la première "Nuit 4.0" diffusée sur France 4 (spéciale animation).

Depuis 2016, je suis membre du Comité de pré-sélection Animation des César, et de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma.



Autres activités :

Organisation d'expositions et projections de films dans des festivals comme Planète Manga (Centre Pompidou - Paris), le Festival National du Film d'Animation (Bruz), Japan Expo (Paris, Marseille, Orléans), La Fête de l'Animation (Lille), Epitanime (Paris), ou Animasia (Bordeaux).

Animateur sur Radio Campus Bordeaux de 2001 à 2006 dans les émissions "DBD Zone", "La Tête dans les Images", et "Cellofan".

Participation à des conférences et tables rondes sur l'animation.

Conseil et gestion pour des campagnes de crowdfunding (dont Lastman).

Membre de jury dans divers festivals (FICAM 2013, Ping Awards 2015, Panam Anim 2016, Ciné-Court Animé de Roanne 2018 ...).