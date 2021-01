Dirigeant de CONTRAST, certifié QUALIOPI en date du 30 mars 2020 dans la catégorie Actions de formation.

Marc ANTOINE est certifié agréé en formation sécurité alimentaire et nutrition santé par l'ICPF (CNEFOP).

Conformément au Décret Qualité du 30 juin 2015, CONTRAST est Datadocké.

Enfin au regard du dispositif Contrôle Qualité mis en place par Pole emploi, CONTRAST satisfait également aux attendus des critères dudit Décret Qualité.



CONTRAST, organisme de formation conseil de référence pour tous les professionnels de l'alimentaire et particulièrement pour toutes les formations obligatoires en restauration telles que l'hygiène alimentaire (HACCP), le permis d'exploitation, mais également l'information du consommateur et les allergies alimentaires, ainsi que pour les plans de maitrise sanitaire et les suivis microbiologiques.



Avec un espace Client UNIQUE EN FRANCE entièrement GRATUIT pour toutes les personnes formées par CONTRAST MARC ANTOINE pour pouvoir disposer :

- De tous les supports de formation actualisés en permanence

- De votre plan de maitrise sanitaire (PMS)

- De tous les dossiers exclusifs relatifs à la sécurité alimentaire et nutrition santé

- D'une revue mensuelle vous offrant une expertise concise et exhaustive en matière de veille sanitaire, règlementaire et technologique alimentaire

- De partenariat offrant des avantages particuliers supplémentaires



CONTRAST c'est 815 professionnels formés en moyenne par an sur ces trois dernières années avec toujours 100% de recommandation de nos Clients

Et notre 325ème contrat de suivi de plan de maitrise sanitaire au 1er janvier 2021 avec plus de 800 analyses microbiologiques réalisés en 2020



Site : www.contrast-marc-antoine.fr