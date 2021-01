Marc-Antoine MIHELIC

Ingénieur mécanique depuis 2017, je suis en charge du développement de système mécanique. Le développement est le fil conducteur de mon parcours. Cependant, c’est dans la réalisation que mon métier prend tout son sens. Mon rôle de chef de projet est de concrétiser les idées : de la feuille blanche au produit fini. Pour cela, je m’appuie sur des compétences techniques, un processus de développement et des équipes qui m’entourent au quotidien.



Je réalise les 3D/2D sous CatiaV5, valide mes modèles numériques par élément finis avec Abaqus ou CatiaV5 suivant la demande. Je développe parfois des modèles analytiques pour répondre aux besoins spécifiques. La fabrication est réalisé en collaboration avec nos services internes ou avec nos partenaires externes.



Passionné par la technologie, j’apprends actuellement le Python et le machine learning. Je peux passer des week-ends à imprimer des pièces en 3D. Je me suis également offert une formation en modélisation sur Blender 2.80.



Mes compétences :

GANTT Project

Microsoft Office

Procédés de fabrication

OpenOffice

Industrialisation

Conception de machines

Gestion de projet

KissSoft

MATLAB

Siemens NX8.5

Méthodologie de conception et innovation

SolidWorks Simulation

SolidWorks

Catia v6

Catia v5

Autodesk inventor