Marc-Antoine PHILIPP

Marc-Antoine, 25 ans, commercial chez http://www.netty.fr . Déterminé, sociable, à l’écoute, ambitieux, motivé et motivant sont des mots qui me caractérisent bien.



Netty est une société innovante spécialisée dans les services web pour agences immobilières. Basés à Strasbourg depuis 2008, nous avons créé une solution "clé en main" qui a pour objectif d'améliorer la présence des agences immobilières sur Internet en éliminant le besoin d'investissement initial.



Avec l'aide d'outil 100% web tel que nos sites internet et notre logiciel de transaction immobilière, nous pouvons mettre à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire pour vous aider à développer davantage votre activité.



Et puisque nous sommes une société complète et performante, nous vous proposons également :

- un service de multidiffusion d’annonces automatisé

- différentes offres de référencement (exclus le référencement naturel classique qui est compris dans l’offre de base).

- une externalisation de nos services sur tablettes et smartphones, notamment le Responsive Design et une application mobile pour le logiciel.



Tout ceci dans un but bien précis, vous apportez une véritable valeur ajoutée.



Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur http://www.netty.fr et à nous contacter !





