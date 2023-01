Marc ARMENGAUD

Ma formation m'a apporté des compétences en organisation (étude de prix, avant métré, rotation de matériel/personnel...), et en gestion des marchés. Mais aussi en management, communication et commerce.



Durant un an, j'ai travaillé sur un important chantier - entrepôt Lidl, 3 millions d'euros pour les VRD - de la contre étude à la réception. J'ai donc notamment réalisé des devis, encadré des sous-traitants et coordonné des livraisons de matériaux. Mais aussi assister aux réunions avec la MOE et le client, ainsi qu'effectuer un suivie qualité et financier du chantier. De plus, j'ai eu l'occasion d'encadrer des équipes allant de 2 à 10 ouvriers.

Je recherche principalement un poste d'assistant conducteur de travaux TP/VRD



De plus, j'ai un attrait particulier pour le commerce et la communication. Mon tempérament à la fois persuasif et empathique, ainsi que mon goût prononcé pour le challenge sont des atouts majeurs dans la réalisation dobjectifs commerciaux. De ce fait, je postule pour des postes à vocation commerciale.



Actuellement, j'occupe le poste de conducteur de travaux dans l'entreprise SOLS Méditerranée basée à Montpellier. Il s'agit d'une société réalisant de l'aménagement urbain et spécialisée dans le béton décoratif.



Mes compétences :

Communication

Leadership

Travail en équipe

Négociation commerciale

Gestion de projet

Rigueur

OpenOffice

AutoCAD

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

GANTT Project

Microsoft Word

Microsoft Excel