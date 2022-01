Marc BRACHET

Après avoir exercé des responsabilités dans le domaine de la création dinterfaces graphiques, jai dans un deuxième temps assuré la conception et le management de projets de services vidéo (Set Top Box décodeur Tv) en collaboration avec des équipes multi disciplinaires : produit, développement, marketing, financier



Depuis plus de 15 ans, je travaille ainsi dans un contexte multi disciplinaires, principalement accès sur lexpérience utilisateur au sens large, en assurant la gestion de projets UI & UX de A à Z, en se basant, en autre, sur les méthodes Agile et de Design thinking.



Jai récemment ajouté la transmission de savoirs et dexpériences professionnelles au sein dun institut universitaire, en temp que chargé de cours.



Mon expérience sest exercée :

Pour et au sein dentreprises multiculturelles : Européennes, Nord-américaines, Indiennes, Israéliennes.

En relation direct et quotidienne avec les clients,

En synergie avec les équipes produits, de développement et marketing,

Au cœur déquipes créatives : UI, UX, chercheurs, testeurs.



Au-delà de mes compétences de conception et de gestion de projets, je pense avoir fondé mes réussites sur :

Un esprit découte, de bienveillance et de bonne humeur,

Une vision stratégique combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

Une capacité dadaptabilité et de réactivité,

Laccent mis sur la qualité des résultats.



Vodafone - Giga Tv: Allemagne / Liberty Global - Horizon TV: Nederland / Yes - Sting TV: Israël / VOO - Evasion: Belgique / Cogeco: Canada / Proximus - Emotion: Belgique / Canal Satellite - Pilotime: France



Je suis mobile sur les régions Parisienne, Nantaise, Poitiers, Le Mans, Bourges, sur site 2 jours / semaine et 3 jours en télétravail.