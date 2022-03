Marc BUSSONNAIS

Acheteur depuis plus de 20 ans après une formation technique et 10 années au sein de la fonction Méthodes, je suis passionné par mon métier et le monde de l'entreprise au sens large.



Parce que toute dépense est un achat

Parce que tout achat se négocie

Parce que toute négociation est passionnante

Parce que la passion est le moteur de la vie



Mes compétences :

Achats projets

Plasturgie

Encadrement

Relation fournisseurs

Gestion de projet

Négociation