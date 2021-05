J'ai developpé au sein du secteur public et en entreprise, une solide expérience du management, un sens des responsabilités ancré et des connaissances techniques avérées dans le cadre :

- de la fourniture de prestations de services relatives à l'architecture, la sécurité et la maintenance des systèmes d'information,

- de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage,

- de la direction de projets transversaux d'envergure,

- de la conduite d’opérations stratégiques et de la mise en oeuvre des plans d'actions associés.



http://www.linkedin.com/pub/marc-cavallaro/12/65a/202



Mes compétences :

Conseil

Dématérialisation

Encadrement

Gouvernance

Gouvernance des SI

ITIL

Maîtrise d'ouvrage

Management

Management de projets

NTIC

Schéma directeur

Schéma Directeur SSI

Sécurité

SSI

Systèmes d'Information

TMA