Marc CHOREL

JURIDIQUE : Contrats (distribution; fonds de commerce; baux; sûretés; fournisseurs) / Marques (dépôts; suivi) / Sociétés (création; suivi juridique) / Contentieux (recouvrement; résiliations; déréférencements; procédures collectives; contrefaçons; fermeture hebdomadaire) / Assurances / Conseils juridiques aux opérationnels et aux franchisés / Relations avocats-notaires-huissiers



COMPTABILITE-FINANCE : Gestion administrative et financière / Production des documents comptables groupe (jusquà 10 sociétés) / Business plan et budgets / Tableaux de bord et indicateurs de gestion / Trésorerie / Demandes de financements / Opérations de levée de fonds / Structuration de la branche «magasins intégrés » / Relations banques-Banque de France-BPI-organismes sociaux et fiscaux-experts comptables- commissaires aux comptes



CREDIT MANAGEMENT : Politique de crédit / Prévention du risque (Comités dagrément; analyse des dossiers dagrément; analyse des bilans des franchisés; ratios type du réseau; business plan type du réseau) / Suivi du risque (Comités de crédit; surveillance des encours; interventions en magasin; relances) / Evaluation fonds de commerce - sociétés (rachats) / Relations experts comptables-assurances crédit



MANAGEMENT : Supervision déquipes (jusquà 10 collaborateurs) / Recrutement / Contrats de travail / Evaluation / Formation des collaborateurs et opérationnels



DIVERS : Participation aux Conventions Nationales franchisés-Salons professionnels franchise







Mes compétences :

Administratif

Financier

Droit

Franchise

Juridique

Manager

Risque clients