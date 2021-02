Marc CLUZET

Solide dune trentaine dannées dexpérience passées en agences de com ou studios de création graphique intégrés, je peux répondre à des demandes très variées. La fidélité de mes clients est pour moi une grande satisfaction qui me motive au quotidien. La simplicité dans la relation professionnelle étant primordiale pour faire aboutir efficacement un projet, je suis un militant de la transparence et de l'échange avec mes clients. Faisons un bout de route ensemble afin de mettre en images votre communication, votre travail, votre réussite !!!

www.marccluzet.com



Mes compétences :

Illustrateur

Graphiste

Directeur artistique