Marc EL TOUNY

Magdy EL TOUNY







Ayant acquis de l’expérience et des compétences pluridisciplinaires après l’achèvement de plusieurs missions réussies, je me suis orienté vers le métier de maitrise d’œuvre. Dans lequel j’ai eu la responsabilité de Directeur de projet AMOE/ coordinateur, OPC, votre annonce a attirée mon attention.

Possédant un esprit cartésien, perspicace, renforcé d’un diplôme d’ingénieur Egyptien dans le génie civil option STRUCTURE, j’ai gravi les échelons dans un système anglo-saxon, jusqu’à exercer le métier de Project Manager. J’ai donc l’habilité de la préparation, l’organisation, l’élaboration des pièces écrites, contractuelles, et des plannings. Je sais prendre le recul nécessaire pour prévoir les problèmes divers, les analyser, concevoir des solutions adéquates, et prendre les décisions les plus appropriés que se soit au niveau technique, managérial ou financier.

J’ai approfondi mes connaissances à travers la formation de Conducteur de Travaux TCE, à l’AFPA de Toulouse de juillet 2004 à novembre 2005.

Mon père était directeur général et actionnaire principal d’une usine au sein de laquelle j’ai exercé le métier de « Manager », responsable des ressources humaines, budgétaires, matériaux et matériels. Doté d’un caractère charismatique de « Décision-maker », sachant faire la différence entre l’autonomie et le travail en équipe et conscient que la rigueur n’exclut pas un bon relationnel, j’ai pris rapidement le rôle de « General Manager ».