Enseignant à l'Université d'Artois, j'ai une autre passion : les chevaux. J'élève des chevaux et ma petite écurie grandit chaque année...

Les marchés financiers m'intéressent aussi.

J'enseigne à la Fac des Sports de Liévin et je suis responsable du DEUST ACSS (Animation Commercialisation des Services Sportifs) ; une formation qui marche et qui insère !