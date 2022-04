Marc EMBRY

L'opportunité d'affaire d'Arkhelia distribution

Pourquoi pas vous ? Et maintenant !



Pouvez vous imaginer une vie ou je me fais plaisir au travail, je vis ma vie avec passion, je choisi de travailler avec qui je veux, je choisi le salaire que je mérite, je décide de mon rythme de travail, je vis mes rêves, je suis leader, je suis un exemple pour ma famille, je choisis mon avenir.

Notre métier est de sélectionner et de distribuer autour de trois axes ;la sécurité, la rentabilité et l’éthique sociale en offrant des opportunités sociétales adapté à la situation de nos clients selon 3 axes : le commerce communautaire, la scpi thématique, l’immobilier locatif ciblé.

Afin d’augmenter leur patrimoine, de sécuriser leur famille, de réduire leur impôt, de préparer leur retraite de se créer des revenus complémentaires en répondant a des besoins sociétales.





Mes compétences :

Finance

renseignements

marketing