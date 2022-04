Marc Eric TCHAPMY

Cerner les enjeux et relever les défis qui touchent autant la gestion des opérations que les technologies de l'information, telle est l'orientation désormais donnée à ma carrière.

Après des études Biochimiques sanctionnées par l'obtention d'une Maîtrise ès-sciences, j'ai occupé divers postes dans le secteur de l'agro-industrie. Mes différentes fonctions m'ont emmené à travailler au cœur de la gestion des opérations, maillon stratégique de la performance des entreprises. Cette expérience-métier, en plus de quelques formations complémentaires, me permettent aujourd'hui d'apporter un accompagnement et des solutions plus adaptés aux clients dans le cadre de mes fonctions de Consultant Achat et Supply Chain.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Logistique

Systèmes d'information

Gestion de la production