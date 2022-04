Marc ESCRIVA CASANOVA

Bienvenue sur mon profil.



Diplômé d'un Master en école de commerce, je suis en poste à Singapour depuis un an.

Suite à mon stage de fin d'études en Marketing et Business Development, j'ai décidé de prendre une année de césure à double avantage : voyager et acquérir une expérience terrain du management.



Je suis manager en poste depuis un an dans un restaurant à Singapour. Les horaires flexibles m'autorisent à voyager énormément tout en accumulant de l'expérience sur le management d'une équipe multiculturelle et la relation client / public relation. Mon poste inclut le management de l'équipe, mais également la gestion de la communication/marketing, des conflits internes et externes, des stocks.



Je recherche un emploi avec une forte dimension commerciale et relationnelle. L'international est définitivement un plus. Mes expériences passées sont liées au secteur du recrutement, de l'évènementiel, et de la restauration/hôtellerie.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication événementielle

Marketing opérationnel