Marc Esposito LAMARLE

Nous sommes une jeune TPE (Sarl de trois associés) basée à Paris, dans le bâtiment, les travaux d'entretien et de rénovation d’intérieur, électricité électronique, et petits services informatiques de dépannage, maintenance, et services à domicile (décoration, petits travaux d'intérieur, peinture, installation électrique, pose de détecteurs de fumées, mise au norme électrique, ...)



Pour développer notre activité sur tout le territoire national et prospecter nos futurs clients, nous recherchons constamment des agents commerciaux indépendants confirmés, avec différents profils : connaissance appréciée du secteur du BTP, B2B, des nouvelles technologies, et services à la personne.