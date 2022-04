Marc ETCHECOPAR ETCHART

Bonjour,



Sensibilisé depuis mon plus jeune âge à la qualité des eaux, j’ai façonné mon parcours d’étudiant dans l’objectif de pouvoir un jour faire de ces problématiques mon avenir professionnel.



Diplômé notamment d’un Master en "Contaminants, Eau et Santé", je suis à la recherche d’un poste en tant que chargé du suivi de la qualité des eaux, technicien préleveur environnement ou agent de métrologie dans un bureau d'études ou un laboratoire d'analyses.



Riche d'expériences professionnelles enrichissantes (chargé suivi qualité d'un plan d'eau au SyAGE, agent de métrologie aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes, suivi des STEP à la Police de l'Eau DDTM64, etc.), je souhaite poursuivre et enrichir mes connaissances et compétences dans ce domaine plein d'avenir.



Si mon profil vous intéresse, merci de me contacter par mail à : etchecopam@gmail.com ou directement sur mon téléphone mobile au 06.24.25.55.23.



Merci d'avoir visité mon profil !



Mes compétences :

Autocad

Visual Basic for Applications