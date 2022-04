Marc ETRONNIER

COMPÉTENCES

CSPS/OPC



Conduite et surveillance de travaux de Génie civil, Travaux publics, VRD et Bâtiments

Coordination de Sécurité et Protection de la Santé sur les Chantiers du BTP

Assistance à MO en Prévention.

Conception et réalisation CSPS, Plan de Prévention pour SFR et ORANGE.

Responsable hygiène, sécurité et environnement en Entreprise et Bureau de Contrôle

Conseil en prévention auprès de Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre et Entreprises

Réalisation de devis en Coordination de travaux et de sécurité

Diagnostic amiante pour des clients publics et privés

Formateur travaux de hauteur au sein de Bureau de Contrôle

Contrôle technique en VRD

Maîtrise Word, Excel, Internet, lotus, CREADOC, MS Project



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

De 06/2011 à 14/12/12 CSPS Bureau VERITAS Le Port 974

De 02/2011 à 06/2011 Mission de consultant

De 07/2009 à 02/2011 Coordinateur de travaux et de sécurité en Maîtrise d’oeuvre

08/2008 à 07/2009 Consultant en Portage Salarial et chômage (Mission d’Audit, de Coordination et de Formation)

01/2008 à 07/2008 SAS Présents 974 :

Responsable d’agence en Conseil en Prévention et coordination de Sécurité

Bureaux de contrôle

2001 à 2008 Bureau VERITAS 44, 85, 974,976, 18 ,34 :

Conception et réalisation de mission CSPS en Génie civil, VRD, Autoroutier, Bâtiment

1996 à 2001 APAVE 44 et 85 :

Conception et réalisation de mission CSPS en Génie civil, VRD, Autoroutier, Bâtiment.



Entreprises régionales et nationales du bâtiment et des travaux publics de 1980 à 1995 :

1980 à 1984 : SEVMATP 44 Chef d’équipe et Chef de Chantier tous travaux VRD

1984 à 1987 : TRAPELEC et CEGELEC 44 Chef de Chantier tous réseaux souples souterrains et aériens

1987 à 1993 : GARZINSKI-TRAPLOIR 72 et SOGEA CANA Chef de Chantier et Conducteur de travaux en chantier de pose de Réseaux AEP, EU, EP. Responsable Bureau d'Étude Réseaux AEP, EU, EP

1993 à 1995 : TPPL 49 et SCREG 44



Mes compétences :

Portage salarial

Hygiène et sécurité

Conduite de travaux / Chargé d"affaires

Autodidacte

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Sincérité

Détermination

Formation