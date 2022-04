Marc FABAYRE

Je suis né en 1957, je suis marié et j'ai deux enfant

Professionnellement, je travaille depuis plus de 20 ans dans l'environnement des compagnies d'assurance et plus particulièrement dans le développement et la gestion de l'épargne.

Actuellement je suis en charge du développement commercial France "grand public" (retail) de la société de gestion de portefeuille du Groupe Generali; à savoir Generali Investments.

Je peux, sans me tromper, affirmer que j'ai une expérience confirmée de l'animation commerciale, de la gestion et de l'explication des produits financiers. Par ailleurs j'ai un réel savoir faire en communication économique et financière. J'ai de plus une connaissance approfondie des réseaux de distribution tant "côté assurance" que de leurs partenaires: les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Ayant été un acteur des marché financiers, je conserve depuis le besoin de rester au contact de la sphère financière et des flux d'informations qui s'y rattachent. Je suis une personne que les challenges motivent.



Mes compétences :

Marchés financiers

Leadership

Pédagogie