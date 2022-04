Marc FABRE

Je suis une personne curieuse et qui s’intéresse à beaucoup de choses.

J'ai commencer à travailler dans le commerce de détail jusqu'à gérer un magasin avec une petite équipe.

Après 15 ans dans le commerce j'ai décidé de me reconvertir dans un autre domaine qui me passionne depuis des années, l'informatique.

J'ai passé mon titre pro TAI en 2017 afin d'acquérir des connaissances basiques.

Fort de mon expérience dans la vente couplée avec mes nouvelles connaissances, le travail auprès de particuliers, notamment, serait pour moi un atout.

Dans l'avenir je souhaiterais me spécialiser dans la programmation et plus précisément dans les métiers de développeurs - intégrateurs web.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Organisation

Travail en équipe

Relations clients

Gestion du stress