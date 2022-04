Marc FANGET

Après quelques années passées dans l'entreprise familiale je rejoins le groupe RHONE POULENC pour sa division SYSTEMES BUREAUTIQUES.

Au cours de ces années sous les présidences de messieurs GANDOIS, FOURTOU et LE FLOC, nous mettons en place la première Gestion Electronique de Documents le SM DOC. Nos partenaires de l'époque sont BULL, FUJITSU, SEMA METRA.

En 1992 je quitte RHONE POULENC SYSTEMES pour l'américain BELL & HOWELL.

En 1997 pour avoir rencontré le premier moteur de recherche et d'indexation, leader mondial, l'éditeur ZyLABORATORIE, et après un séjour au Etats Unis, je crée en mars 1997 CD CLASS'.

La vocation de cette société est d'aller vers les PME, PMI pour leur proposer des solutions innovantes de Gestion Electronique de Documents, axées sur la puissance du moteur ZyIMAGE.

En 2005 nous lançons notre première solution de GED en ASP, SAAS ou CLOUD aujourd'hui.

Depuis nous avons créer le JECLASSE JETROUVE qui permet de gérer en ligne en toute sécurité ses données.Array

Une de nos devises : "Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer, et de persévérer pour réussir." Gilbert Cesbron.



Mes compétences :

Archivage

Dématérialisation

GED

Geide

Indexation

Moteur de recherche

Portail collaboratif

Recherche

Saas

Workflow