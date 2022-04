Je me nomme Marc FARAYET, j’aurai 42 ans cette année, je suis juriste de formation. Après quelques années passées en tant que salarié dans un cabinet juridique, j’ai décidé de voler de mes propres ailes et j’ai créé un cabinet de conseils aux Particuliers & aux Entreprises par le Télétravail (Cabinet Conseil La Plume Du Soleil (LPDS), il vient tout juste de fêter ses 11 ans) spécialisé dans : Ecrivain Public (Aide Administrative, Création de Courriers, Mise en Forme de Courriers, Aide Juridique, ...), Tutorat scolaire (Primaire, Collège, Lycée, Etudes Universitaires.), Secrétariat Délégué (Courriers, Saisie Comptable, Gestion de Clients, Aide Juridique, ...), Interface C.E. (Plate-forme de Services dédiés aux Comités d'Entreprises.). Parallèlement, durant mon activité salariée, j’ai été amené à travailler sur la partie juridique de la conception des plans de rémunération de 3 Compagnies de Marketing de Réseau, ce qui m’a permis de découvrir très tôt cette forme d’activité, à m’y intéresser depuis maintenant une vingtaine d'années, à développer mon propre Réseau et à créer il y a presque 3 ans la MLM Academy qui est devenue depuis l’Ecole Française de Marketing de Réseau (EFMR). Dernièrement, je suis à l'origine de la création de la Fédération C.E.R.F.E (Club pour l'Égalité et le Rassemblement Face à l'Emploi) dont je suis le Vice Président-Fondateur et des Salons du Marketing de Réseau, de la Vente à Domicile et du Télétravail dont je suis le Président-Fondateur du Comité d'Organisation. Créateur et dirigeant du Cabinet de Recrutement spécialisé dans le MLM "Espace Recrutement".



Depuis ces trois dernières années et la création de l'EFMR, toute mon action s'oriente vers une meilleure reconnaissance du Marketing de Réseau, de la Vente à domicile et du télétravail à la fois auprès des Pouvoirs Publics qui doivent s'engager à nos côtés pour promouvoir ces nouvelles formes de Travail, des Industriels et des Compagnies qui doivent aider les Distributeurs Indépendants dans leur activité professionnelle et auprès de l'Opinion Publique et des Consommateurs qui ne doivent plus craindre cette forme de distribution légale et de plus en plus développée.



Mes compétences :

Business

Enseignement

Formation

Marketing

Marketing de réseau

MLM

télétravail

Vente

Vente à domicile