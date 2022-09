Marc Feldhun est Acteur, chanteur et lecteur

Après de nombreux spectacles de Théâtre Pro

et une centaine de voix off de films

Je me suis aussi tourné vers d'autres disciplines comme le chant



Aujourd'hui mon spectacle Boby Lapointe avec H. Tirefort

a beaucoup de succès

(joué 150 fois depuis 2017)



Je suis lecteur officiel au Catalogue Voyelles 2022 du 34



Rôles pour la télé ... séries



Je suis Maurice dans Plus belle la vie

https://vimeo.com/738914139



Mon youtube

https://www.youtube.com/channel/UCpgkEdTvu09Al4EU_k-2MgA