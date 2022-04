Je m'appelle Marc Férat et je suis étudiant en 2ème année d'école d'ingénieur à Phelma du groupe Grenoble INP dans la filière BIOMED et je suis actuellement pour mon 4ème semestre dans cette école dans la spécialisation MedIm (Imagerie Médicale) qui correspond au domaine d'activité dans lequel je souhaite travailler à l'avenir. Je souhaite, de plus, acquérir une expérience professionnelle plus approfondit dans ce domaine au travers de mon stage de 2ème année (d'une durée approximative de 3 mois) et si possible m'orienter par la suite sur du commercial pour acquérir une certaine polyvalence et pouvoir accéder à un métier d'ingénieur technico-commercial en imagerie médicale.